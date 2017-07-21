В Эстонию пришло тепло – на следующей неделе до +27, но дожди и грозы

Погода на предстоящих выходных обещает быть теплой, правда в субботу местами пройдут дожди. В среду на следующей неделе температура поднимется до +27, но обещают дожди с грозами.

В ночь на субботу осадков не ожидается, местами туман. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Вероятность осадков 50%. Ветер слабый, северный. Температура воздуха ночью – от +4 до +10, на побережье до +14, днем – от +17 до +22 градусов.

В воскресенье возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью – от +6 до +11, днем – от +17 до +22.

Днем в понедельник вероятность дождей увеличится из-за приближающейся с юга области низкого давления. Ветер восточный, юго-восточный усилится до 5-11 м/с. Температура воздуха ночью – от +8 до +15, днем – от +17 до +23.

Во вторник восточный ветер усилится на островах и побережье до 14 м/с. Возможны дожди. Температура воздуха ночью – от +12 до +17, днем – от +20 до +25 градусов.

В среду вечером возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха – от +13 до +19, днем – от +22 до +27, на западном побережье местами – до +20.

В четверг также обещают дожди и грозы. Ветер ослабеет. Ночью температура воздуха – от +14 до +19, днем – от +19 до +24.

В пятницу в над Эстонией будет влажная и относительно теплая воздушная масса. К вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха ночью – от +15 до +20, днем – от +18 до +23 градусов.