rus.err.ee

В рабочей группе Криштафовича по созданию избирательного союза "Таллинн 2037" пока 21 человек ({{commentsTotal}})

Евгений Криштафович
Евгений Криштафович Автор: ERR
Выборы
Выборы

Евгений Криштафович, со скандалом покинувший в марте Свободную партию Эстонии и заявлявший ранее о намерении идти на местные выборы со своим избирательным списком, наконец раскрыл название будущей политической силы и основные пункты ее программы.

Как рассказал Криштафович порталу rus.err.ee, инициативная группа по созданию одноименного избирательного союза "Таллинн 2037" на данный момент включает 21 единомышленника, которые уже определились с основными пунктами предвыборной программы.

Политик отметил, что рабочая группа состоит из молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, половина из которых имеют русские имена и фамилии, которые будут четко чередоваться в избирательном списке с эстонскими. "Это принципиальный момент", - подчеркнул он.

Широко известных общественности имен из этого списка Криштафович не назвал. При этом он дал понять, что пути с близким ему бывшим однопартийцем Сергеем Метлевым после истории исключения Криштафовича из рядов Свободной партии окончательно разошлись. На просьбу назвать хоть какие-то имена, Криштафович привел в пример Артема Демидова, преподавателя, специалиста в области инфотехнологий и активиста движения "Кайтселийт".

Повестка "Таллинн 2037" (то есть, каким мог бы быть Таллинн через 20 лет) содержит три основных пункта. Один из них - это программа "Зеленый Таллинн", которая предусматривает создание в столице сети метро и скоростных трамваем для того, чтобы разгрузить город от автомобильного транспорта. Криштафович признал, что стоимость подобного проекта сравнима со стоимостью доли Эстонии в проекте Rail Baltic и составляет около 1,5 млрд евро, однако он надеется на то, что проект приобретет общенациональное значание и в его финансировании примет участие государство при содействии структурных фондов ЕС.

Второй пункт программы - это "Свободный от бюрократии Таллинн". Программа предусматривает отказ от деления города на административные районы, что приведет к упразднению районных управ и снижению расходов на чиновничий аппарат на 25%. Оперативное руководство городом, по задумкам рабочей группы, будет осуществляться тремя центрами обслуживания, а оказание услуг горожанам будет в основном переведено в интернет, рассказал Евгений Криштафович.

Третий пункт - "Дружелюбный по отношению к детям Таллинн" - рассматривает реформу детских садов и гимназий. Речь идет, в частности, о ремонте всех детских садов и отмене платы за эту услугу для определенных семей. В части школ, например, Криштафович ратует за полное упразднение русскоязычных гимназий к 2023 году и создание вместо них государственных гимназий, где на эстонском языке будут вместе обучаться русские и эстонцы.

Редактор: Екатерина Таклая

выборыизбирательный союзкриштафовичталлинн 2037


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года.Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года.
Паэт: подвижек в деле судовых охранников нет, потому что в Индии их считают террористами
Обновлено: 15:00 
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
В Эстонию пришло тепло – на следующей неделе до +27, но дожди и грозы
Первым э-резидентом Эстонии стал британский аналитик и колумнист журнала The Economist Эдвард Лукас.Первым э-резидентом Эстонии стал британский аналитик и колумнист журнала The Economist Эдвард Лукас.
Иностранные э-резиденты открыли в Эстонии более 2500 предприятий
Евгений КриштафовичЕвгений Криштафович
В рабочей группе Криштафовича по созданию избирательного союза "Таллинн 2037" пока 21 человек
Система субсидирования расходов на рабочую силу тренеров станет более гибкой.Система субсидирования расходов на рабочую силу тренеров станет более гибкой.
Новая схема субсидирования повысит заработную плату тренеров
Лося обнаружили около 8 утра у дома по улице Пушкина.Лося обнаружили около 8 утра у дома по улице Пушкина.
Утром в Нарве застрелили лосенка

В пятницу утром в Нарве у дома на улице Пушкина был обнаружен молодой лось, который, предположительно, провел в городе уже три дня и успел попасть под машину. При этом он получил несовместимые с жизнью трамы ног, из-за чего вызванным на место охотникам пришлось его пристрелить.

Обновлено: 12:29 
Лидер КНДР Ким Чен Ын на параде.Лидер КНДР Ким Чен Ын на параде.
Латвийские банки оштрафовали за обход санкций против КНДР
Открытие выставки Рафаэля АрутюньянаОткрытие выставки Рафаэля Арутюньяна
ФОТО: в четверг в Таллинне открылась выставка скульптора и живописца Рафаэля Арутюньяна
Шесть волостей оспаривают принудительное слияние через Госсуд
МаардуМаарду
В субботу Маарду отметит 37 лет со дня получения статуса города
Гумбет, Турция.Гумбет, Турция.
ФОТО: у берегов острова Кос и Бодрума произошло землетрясение, погибли два человека
Обновлено: 10:19 
Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
ЭСТОНИЯ
ФОТО: военнослужащим НАТО в Тапа вручили медали участников международной военной операции

На состоявшемся в пятницу торжественном построении в военном городке в Тапа военнослужащим боевой группы НАТО вручили медали участников международной военной операции в знак признательности за выполнение союзнического долга в Эстонии.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
На маршруте поездов Elron на западном направлении в августе отменят замещающие автобусы
Председатель Государственного суда Эстонии Прийт Пикамяэ.Председатель Государственного суда Эстонии Прийт Пикамяэ.
Председатель Госсуда Эстонии назвал судебную реформу в Польше угрозой демократии
Зал обслуживания Таллинской городской канцелярии.Зал обслуживания Таллинской городской канцелярии.
Студенты-юристы начинают предлагать бесплатную юридическую помощь в Таллинне
Фотография нового профиля Эдгара Сависаара в Facebook.Фотография нового профиля Эдгара Сависаара в Facebook.
Эдгар Сависаар создал новый профиль в Facebook
Шакал. Иллюстративная фотография.Шакал. Иллюстративная фотография.
В связи с быстрым ростом популяции шакалов в Эстонии продлили сроки охоты на них
В первом полугодии в Эстонии выявили на 10% меньше фальшивых купюр, чем годом ранее
ИДА-ВИРУМАА
В Алайыэ опять власть сменилась.В Алайыэ опять власть сменилась.
В Алайыэ сменилось руководство волостного собрания
Аптекари Северного двора познакомят посетителей с возможностями использования растенийАптекари Северного двора познакомят посетителей с возможностями использования растений
В выходные в Нарвском музее аптекари познакомят гостей с пряностями и растениями
Катри Райк.Катри Райк.
Катри Райк будет участвовать в выборах как кандидат на пост мэра Нарвы
Ирене Кяосаар.Ирене Кяосаар.
Новый глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар: Нарва для меня как родной дом
Около Нарвского вокзала обнаружили старинную брусчатку.Около Нарвского вокзала обнаружили старинную брусчатку.
Власти Нарвы рассматривают вариант сохранения булыжной мостовой возле вокзала
ЗА РУБЕЖОМ
Российские и китайские боевые корабли в Южно-Китайском море на учениях Российские и китайские боевые корабли в Южно-Китайском море на учениях
ВМС России и Китая приступили к совместным учениям на Балтике
В ночь на пятницу состоялась эксгумация тела художника Сальвадора Дали с целью установления отцовства, на которое претендует женщина, называющая себя его дочерью.В ночь на пятницу состоялась эксгумация тела художника Сальвадора Дали с целью установления отцовства, на которое претендует женщина, называющая себя его дочерью.
В Испании эксгумировали останки Сальвадора Дали для проведения теста на отцовство
В момент предполагаемых нарушений ExxonMobil возглавлял нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Минфин США оштрафовал ExxonMobil за прошлые сделки с "Роснефтью"
Лидер правящей в Польше партии
Польский сейм одобрил вызвавшую протесты судебную реформу
Иллюстративная фотография.
Премьер Словакии: в Восточную Европу поставляют продукты худшего качества, чем в Западную
Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
Германия пересмотрит свою политику в отношении Турции
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Бывшая тюрьма КГБ в Таллинне.Бывшая тюрьма КГБ в Таллинне.
ФОТО и панорамный обзор: бывшие камеры КГБ на улице Пагари впервые откроют для посетителей
Обновлено: 14:55 
Дети в Эстонии должны научиться плавать как можно раньше.Дети в Эстонии должны научиться плавать как можно раньше.
Новые правила для школ: ученик 3-го класса должен проплывать 200 метров вместо 25-ти
В Ида-Таллиннской центральной больнице родилось четверо близнецов.В Ида-Таллиннской центральной больнице родилось четверо близнецов.
Правительство Эстонии планирует увеличить декретные и материнскую зарплату родителям тройняшек
Мнение / Интервью
П.И.Филимонов об "Игре престолов": Еще двенадцать

Начался седьмой сезон "Игры престолов", того редкого сериала, который смотрит, наверное, львиная доля населения Земли.

Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Забравшая девочку из семьи соцработник: родители отказывались менять образ жизни
Советник Канцлера права Владимир Свет.Советник Канцлера права Владимир Свет.
Детей в Эстонии не забирают из семей из-за бедности, гражданства или национальности
Советник по правам ребенка Юлия Коваленко.Советник по правам ребенка Юлия Коваленко.
Советник по правам ребенка Юлия Коваленко: бедность - не причина для изъятия ребенка из семьи
ЭКОНОМИКА
Coop Konsum в Лихула.Coop Konsum в Лихула.
Магазины Maksimarket, Konsum и "A ja O" переходят на товарный знак Coop
Завод Siemens в Ленинградской области.Завод Siemens в Ленинградской области.
Siemens разрывает контракты с российскими компаниями из-за поставок газовых турбин в Крым
08:27
МВФ согласился выделить Греции 1,6 млрд евро
20.07
Совет EVR Cargo отложил решение о закупке вагонов в России
20.07
ЕЦБ оставил без изменения процентные ставки и программу покупки активов
20.07
Tere обжалует решение суда об отклонении программы санации
20.07
Извещение о возможном изменении круга собственников Tallink повысило цену акций компании на 9% Обновлено
СПОРТ
Хиндрек Оямаа.Хиндрек Оямаа.
Футболист Хиндрек Оямаа до конца сезона будет играть в финском JJK Jyväskyla
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Контавейт одержала трудную победу над молодой россиянкой
Николай Новоселов.
Новоселов и Прийнитс пробились в основную сетку чемпионата мира по фехтованию
Юрген Зопп.
Юрген Зопп вышел во второй круг на турнире в Германии
Дмитрий Медведев покинул Дмитрий Медведев покинул
Таллиннский "Викинг" расстался с главным тренером Дмитрием Медведевым
Сборная Эстонии по волейболу начинает борьбу за последнюю путевку на ЧМ
Два года назад БАТЭ выступал в групповом турнире Лиги чемпионов.Два года назад БАТЭ выступал в групповом турнире Лиги чемпионов.
Команда Артура Пикка вышла в третий отборочный раунд Лиги чемпионов
КУЛЬТУРА
Коневодческая ферма в Тори.Коневодческая ферма в Тори.
Министру сельской жизни поручили создать фонд "Эстонские музеи сельской жизни"
Таллиннский музей природы.Таллиннский музей природы.
Таллиннский музей природы предлагает виртуальную подводную прогулку по Балтийскому морю
Tommy Cash.Tommy Cash.
На эстонском фестивале хип-хопа выступят Tommy Cash, Beebilõust и 12EEK Monkey
Музей KUMU.Музей KUMU.
Государственным музеям Эстонии могут повысить арендную плату
выборы
Сейчас родитель платит за место в детском саду 57,43 евро в месяц.Сейчас родитель платит за место в детском саду 57,43 евро в месяц.
Таллиннские реформисты обещают упразднить плату за место в детском саду
Примет ли Эдгар Сависаар участие в выборах?Примет ли Эдгар Сависаар участие в выборах?
В списке избирательного союза "Деловой Таллинн" нет места для Эдгара Сависаара
Председательство Эстонии в ЕС
В Таллинне проходит встреча министров здоровья стран ЕС.В Таллинне проходит встреча министров здоровья стран ЕС.
Министры здоровья ЕС обсудили общеевропейские решения по сокращению вреда от алкоголя в Европе
Министр здоровья Эстонии Евгений Осиновский и замминистра здравоохранения Великобритании Джеймс О'Шонесси.Министр здоровья Эстонии Евгений Осиновский и замминистра здравоохранения Великобритании Джеймс О'Шонесси.
Министры здоровья ЕС обсудили в Таллинне внедрение цифровых технологий в здравоохранение
Притытие министров в Котел культуры.
Министры стран ЕС обсудят в Таллинне темы труда, здравоохранения и социальной сферы
Юри Ратас и Тереза Мэй успели обсудить несколько вопросов.
Ратас и Мэй обсудили предстоящий выход Великобритании из ЕС
Радио 4

Один на один

Вице-председатель Реформистской партии, депутат Европарламента Урмас Паэт отвечает на вопросы слушателей

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
16:15
Министры здоровья ЕС обсудили общеевропейские решения по сокращению вреда от алкоголя в Европе
16:07
ФОТО: военнослужащим НАТО в Тапа вручили медали участников международной военной операции
15:41
На маршруте поездов Elron на западном направлении в августе отменят замещающие автобусы
15:33
Иностранные э-резиденты открыли в Эстонии более 2500 предприятий
15:15
В рабочей группе Криштафовича по созданию избирательного союза "Таллинн 2037" пока 21 человек
15:02
Председатель Госсуда Эстонии назвал судебную реформу в Польше угрозой демократии
15:00
Паэт: подвижек в деле судовых охранников нет, потому что в Индии их считают террористами Обновлено
14:46
Латвийские банки оштрафовали за обход санкций против КНДР
14:21
В Эстонию пришло тепло – на следующей неделе до +27, но дожди и грозы
14:05
Магазины Maksimarket, Konsum и "A ja O" переходят на товарный знак Coop
13:19
Студенты-юристы начинают предлагать бесплатную юридическую помощь в Таллинне
13:13
Новая схема субсидирования повысит заработную плату тренеров
12:44
ВМС России и Китая приступили к совместным учениям на Балтике
12:29
Эдгар Сависаар создал новый профиль в Facebook
Полезно знать
Топ читаемости
20.07
Новые правила для школ: ученик 3-го класса должен проплывать 200 метров вместо 25-ти
20.07
ФОТО и панорамный обзор: бывшие камеры КГБ на улице Пагари впервые откроют для посетителей Обновлено
20.07
Над хорватским курортом Сплит нависло многокилометровое облако дыма и пепла
20.07
Производители пива: в Эстонии пиво скоро будет втрое дороже, чем в Латвии
10:19
ФОТО: у побережья острова Кос и Бодрума произошло землетрясение, погибли два человека Обновлено
12:29
Утром в Нарве застрелили лосенка Обновлено
20.07
Движение по основной круговой развязке в Хааберсти перекрыто на 10 месяцев
20.07
Пчелы в Ярвамаа погибли не от пестицидов
20.07
Забравшая девочку из семьи соцработник: родители отказывались менять образ жизни
20.07
Премьер Словакии: в Восточную Европу поставляют продукты худшего качества, чем в Западную
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 20.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
15:00
Паэт: подвижек в деле судовых охранников нет, потому что в Индии их считают террористами Обновлено
12:28
Министры здоровья ЕС обсудят передачу данных об алкогольной политике
12:28
Прогноз погоды на пятницу: днем солнечно, +17...+21
12:25
В субботу Маарду отметит 37 лет со дня получения статуса города
12:23
В связи с быстрым ростом популяции шакалов в Эстонии продлили сроки охоты на них
20.07
Катри Райк: надо не критиковать, а самому участвовать в процессе
20.07
Европарламентарий Урмас Паэт будет баллотироваться на местных выборах
20.07
В организацию обучения детей с особыми образовательными потребностями будут внесены изменения
ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В пятницу местами возможен дождь, +17..+21
Эстония
Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года.
Паэт: подвижек в деле судовых охранников нет, потому что в Индии их считают террористами
Обновлено: 15:00
Маарду
В субботу Маарду отметит 37 лет со дня получения статуса города
Шакал. Иллюстративная фотография.
В связи с быстрым ростом популяции шакалов в Эстонии продлили сроки охоты на них
Иллюстративная фотография.
Число обращений к психиатрам в Эстонии выросло на 15%
Схема строящейся развязки в Хааберсти.
Движение по основной круговой развязке в Хааберсти перекрыто на 10 месяцев
Иллюстративная фотография.
Иностранных гостей в Таллинне познакомили с успешным трудоустройством слепых массажистов
За рубежом
Протест у немецкого посольства в Афинах.
Сирийские беженцы в Афинах потребовали пустить их в Германию
Предыдущий рекорд Австралии уступал финскому всего на три человека. Иллюстративная фотография.
ВИДЕО: в Финляндии установлен мировой рекорд по количеству голых купальщиков
Заур Дадаев в зале суда 13 июля.
Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного
Обновлено: 13.07
Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
Традиционный парад сету впервые прошел в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.
В Красноярском крае прошел парад сету
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа