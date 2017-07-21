В рабочей группе Криштафовича по созданию избирательного союза "Таллинн 2037" пока 21 человек

Евгений Криштафович, со скандалом покинувший в марте Свободную партию Эстонии и заявлявший ранее о намерении идти на местные выборы со своим избирательным списком, наконец раскрыл название будущей политической силы и основные пункты ее программы.

Как рассказал Криштафович порталу rus.err.ee, инициативная группа по созданию одноименного избирательного союза "Таллинн 2037" на данный момент включает 21 единомышленника, которые уже определились с основными пунктами предвыборной программы.

Политик отметил, что рабочая группа состоит из молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет, половина из которых имеют русские имена и фамилии, которые будут четко чередоваться в избирательном списке с эстонскими. "Это принципиальный момент", - подчеркнул он.

Широко известных общественности имен из этого списка Криштафович не назвал. При этом он дал понять, что пути с близким ему бывшим однопартийцем Сергеем Метлевым после истории исключения Криштафовича из рядов Свободной партии окончательно разошлись. На просьбу назвать хоть какие-то имена, Криштафович привел в пример Артема Демидова, преподавателя, специалиста в области инфотехнологий и активиста движения "Кайтселийт".

Повестка "Таллинн 2037" (то есть, каким мог бы быть Таллинн через 20 лет) содержит три основных пункта. Один из них - это программа "Зеленый Таллинн", которая предусматривает создание в столице сети метро и скоростных трамваем для того, чтобы разгрузить город от автомобильного транспорта. Криштафович признал, что стоимость подобного проекта сравнима со стоимостью доли Эстонии в проекте Rail Baltic и составляет около 1,5 млрд евро, однако он надеется на то, что проект приобретет общенациональное значание и в его финансировании примет участие государство при содействии структурных фондов ЕС.

Второй пункт программы - это "Свободный от бюрократии Таллинн". Программа предусматривает отказ от деления города на административные районы, что приведет к упразднению районных управ и снижению расходов на чиновничий аппарат на 25%. Оперативное руководство городом, по задумкам рабочей группы, будет осуществляться тремя центрами обслуживания, а оказание услуг горожанам будет в основном переведено в интернет, рассказал Евгений Криштафович.

Третий пункт - "Дружелюбный по отношению к детям Таллинн" - рассматривает реформу детских садов и гимназий. Речь идет, в частности, о ремонте всех детских садов и отмене платы за эту услугу для определенных семей. В части школ, например, Криштафович ратует за полное упразднение русскоязычных гимназий к 2023 году и создание вместо них государственных гимназий, где на эстонском языке будут вместе обучаться русские и эстонцы.