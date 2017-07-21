Латвийские банки оштрафовали за обход санкций против КНДР

Латвийские банки Norvik banka и Rietumu Banka были оштрафованы на сумму свыше миллиона евро за нарушение санкционного режима, действующего в отношении Северной Кореи.

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии пришла к выводу, что данные кредитные учреждения не обеспечили требования нормативных актов о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма в связи с санкциями, наложенными на Северную Корею, сообщил в пятницу портал lsm.lv.

В сообщении комиссии отмечается, что ряд клиентов Norvik banka и Rietumu Banka, используя офшорные компании и сложные цепочки сделок, совершили ряд перечислений, чтобы обойти примененные к КНДР международные санкции. Офшорные компании, имеющие счета в банках, не осуществляли прямые платежи лицам, находящимся в санкционных списках Евросоюза, ООН и США, а использовали агентскую сеть, чтобы эти санкции обойти.

Факты нарушений были выявлены в ходе совместной проверки с американским Федеральным бюро расследований (ФБР).

Оба банка сотрудничали с комиссией и признали выявленные недостатки. Штраф для Norvik banka составил 1 324 667 евро, а для Rietumu banka — 1 566 604 евро.