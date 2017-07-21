Начиная с декабря 2014 года Департамент полиции и погранохраны выдал гражданам 138 разных иностранных государств 20 657 дигитальных документов диги-ID. На сегодняшний день иностранные э-резиденты открыли в Эстонии более 2500 предприятий.

Среди э-резидентов больше всего граждан Финляндии, России, Украины, США и Великобритании, есть и представители далеких стран, например, Эфиопии, Ганы и Коста-Рики.

"Предлагаемые Эстонией удобные э-услуги вызывают интерес среди иностранцев, а диги-ID э-резидента дает им возможность пользоваться этими услугами. Э-резиденты используют свой диги-ID больше всего для того, чтобы создать в Эстонии предприятие и управлять им, удобно совершая все необходимые для этого действия в интернете", – сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Май Селке. "Для иностранцев непривычно, что в Эстонии можно открыть предприятие через интернет и на это уходит не несколько месяцев, а всего пара дней. Кроме этого, связанные с управлением предприятия документы можно подписывать дигитально".

По словам Селке, э-резиденты открыли уже более 2500 предприятий, многие э-резиденты планируют это сделать в будущем.

"Среди получателей диги-ID есть и такие иностранцы, которые часто посещают Эстонию или каким-то образом связаны с нашей страной и нуждаются в диги-ID для того, чтобы пользоваться местными э-услугами. Следует отметить, что диги-ID э-резидента не получает любой желающий. При выдаче документа Департамент полиции и погранохраны основательно проверяет, кто ходатайствует о документе и для каких целей ему нужен диги-ID", – добавила Селке.

За первые шесть месяцев этого года Департаментов полиции и погранохраны было выдано 5 272 диги-ID э-резидента.