Председатель Госсуда Эстонии назвал судебную реформу в Польше угрозой демократии

Председатель Государственного суда Эстонии Прийт Пикамяэ, также являющийся главой объединения председателей верховных судов стран-членов ЕС, выразил крайнюю обеспокоенность в связи с шагами правительства Польши по ограничению независимости судебной системы страны.

"Происходящее с польской судебной системой внушает крайнюю тревогу. Нападки на судебную власть начались вскоре после прихода к власти текущего парламентского большинства и прежде всего привели к кризису с конституционным судом Польши. На данный момент, когда правительство пытается подчинить себе и Верховный суд Польши, а также совет по управлению судами, ясно, что речь идет об общей попытке ограничить независимость судебной власти Польши в целом", - сказал Пикамяэ в пятницу, 21 июля.

"Я в качестве председателя сети председателей верховных судов (стран-членов) ЕС в связи с происходящим в Польше встретился в марте этого года с первым вице-президентом еврокомиссии Франсом Тиммермансом. С осуждающим действия польского правительства заявлением выступила также сеть председателей верховных судов», - отметил Пикамяэ.

"На данный момент, когда нижняя палата парламента Польши фактически одобрила закон о роспуске Верховного суда Польши, предоставив министру юстиции право принимать решения о дальнейшей службе верховных судей, Еврокомиссия, скорее всего, ближе, чем когда-либо раньше, к инициированию чрезвычайного делопроизводства в защиту правового государств в отношении Польши", - сказал он.

"Я и раньше говорил, что попытки ограничить независимость судебной власти являются первым признаком, что демократии грозит опасность. События вокруг судебной системы в Польше, а также Венгрии и Турции, отчетливо показывают, что правовое государство — это не что-то само собой разумеющееся, и что его защита всегда является актуальной", - подчеркнул председатель Госсуда.

МИД Эстонии: все страны ЕС должны придерживаться принципов правового государства

МИД Эстонии, прокомментировавший действия правительства Польши по ограничению судебной власти, подчеркнул, что считает важными принципы правового государства, и отметил, что президент страны может не утвердить одобренные парламентом поправки к законодательству.

"Эстония считает важным, чтобы все страны-члены придерживались принципов правового государства, а суд не зависел от политических решений", - сказала в пятницу пресс-секретарь МИД Тийна Майберг.

"Нижняя палата парламента Польши одобрила законопроект, сегодня пройдет голосование в верхней палате. После этого закон окажется на столе президента Анджея Дуды. Поэтому не стоит пока забегать вперед, подождем позиции президента Польши", - добавила она.

"Эстония рассчитывает на решение любого вопроса следования принципам правового государства в рамках диалога между страной-членом и Еврокомиссией. Следует использовать все возможности для диалога и сотрудничества", - отметила Майберг.

Эстония как нынешний председатель ЕС будет руководить заседаниями совета по общим вопросам ЕС, где будет рассматриваться вопрос соответствия Польши критериям правового государства, если Еврокомиссия выступит с соответствующим предложением. Первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс сказал, что такое решение может быть принято уже в следующую среду.

В среду еврокомиссия выразила серьезную обеспокоенность потенциальным нарушением принципов правового государства в Польше, поскольку правительство страны продвигает законы, отменяющие независимость судебной власти от исполнительной. Нижняя палата парламента Польши в четверг одобрила реформу Верховного суда, несмотря на многодневные акции протеста на улицах, выраженное оппозицией беспокойство из-за независимости судов и грозящий санкциями ЕС.