На маршруте поездов Elron на западном направлении в августе отменят замещающие автобусы

В августе на участке железной дороги Пяэскюла-Кейла продолжаться ремонтные работы, но пользоваться замещающими автобусами пассажирам поездов больше не придется.

Временное расписание движения поездов будет действовать по рабочим дням с 10:00 до 21:00 на линиях в направлении Пяэскюла, Кейла, Клоогаранна, Рийсипере и Палдиски. До 10:00 будет действовать обычное расписание.

Больше всего изменения коснутся пассажиров, едущих в направлении Рийсипере, которым в некоторых случаях придется в Кейла пересаживаться на другой поезд.

Пассажиры в полном объеме будут обслуживаться поездами, замещающие автобусы использоваться не будут.

Действующее в августе месяце временное расписание движения с 27 июля будет опубликовано на веб-сайте Elron, а с 1 августа — на информационных стендах платформ ожидания.