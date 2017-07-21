ФОТО: военнослужащим НАТО в Тапа вручили медали участников международной военной операции

На состоявшемся в пятницу торжественном построении в военном городке в Тапа военнослужащим боевой группы НАТО вручили медали участников международной военной операции в знак признательности за выполнение союзнического долга в Эстонии.

Медали получили около 550 британских и французских военных в благодарность за образцовую службы и отличное сотрудничество, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

"Боевая группа — молодое подразделение, но она проявила себя на различных учениях и показала, что союзники разных национальностей вместе еще сильнее. Вы — отличные солдаты", - сказал в выступлении на построении командующий 1-ой пехотной бригадой, полковник Вейко-Велло Палм.

Боевая батальонная группа в составе около 1200 военнослужащих из Великобритании, Франции и Дании была дислоцирована в Тапа с апреля этого года и входит в состав 1-ой пехотной бригады Сил обороны Эстонии. Возглавляет международный батальон Великобритания.