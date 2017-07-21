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Министры здоровья ЕС обсудили общеевропейские решения по сокращению вреда от алкоголя в Европе ({{commentsTotal}})

В Таллинне проходит встреча министров здоровья стран ЕС.
В Таллинне проходит встреча министров здоровья стран ЕС. Автор: EU2017EE
Председательство в ЕС
Председательство в ЕС

Сегодня, 21 июля, в Таллинне в "Котле культуры" министры здоровья стран Евросоюза обсудили вопрос, как можно сократить урон от последствий употребления алкоголя. При обсуждении министры, в основном, сосредоточились на трансграничных аспектах, которые оказывают влияние на алкогольную политику стран-членов ЕС.

Министры обменялись мнениями о последних шагах, предпринятых в области алкогольной политики, и обсудили дальнейшие планы действий как на государственном, так и на европейском уровне. Кроме того, был составлен перечень вызовов и проблемных мест в области алкогольной политики, которые ограничивают возможности государств для совершения различных шагов по защите здоровья людей.

По оценке министра здоровья и труда Эстонии Евгения Осиновского, основная ответственность при сокращении урона от алкоголя лежит на странах-членах ЕС, но часть вопросов разумнее и проще решать в сотрудничестве с другими странами-членами. "Вред, наносимый здоровью алкоголем – это тяжелое бремя для Европейского союза – с этим связано более 200 различных проблем со здоровьем, а экономический ущерб достигает 372 млрд в год. Это наша общая проблема, которая касается всех, – сказал министр Осиновский. – Об уменьшении вызванного алкоголем вреда в Европейском союзе говорится уже более десяти лет. Мы уже сделали небольшие успешные шаги в этом направлении, но мы не можем смириться с тем, что, по-прежнему, каждый четвертый молодой человек в Европейском союзе умирает от последствий употребления алкоголя".

Необходимость внедрения более эффективной политики в области алкоголя в качестве своих приоритетных тем во время председательства выбрали многие страны – Люксембург (2015), Латвия (2015), Польша (2011), Швеция (2009), Финляндия (2006), Ирландия (2004). Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянис Андрюкайтис на встрече предоставил обзор действий на уровне Европейского союза начиная с 2015 года, когда Совет ЕС принял последние выводы в области алкогольной политики.

"На встрече мы сконцентрировались на общих усилиях стран ЕС по борьбе с последствиями употребления алкоголя в ЕС. Мы занимались решением этой проблемы на протяжении последних 10 лет и наша общая задача заключается в том, чтобы сократить ущерб на 10%, как указано в глобальном плане действий ВОЗ, – сказал Андрюкайтис. – Все-таки я подчеркну еще раз, что борьба с уроном от алкоголя является нашей общей проблемой, решение которой находится в руках местных самоуправлений и правительств стран-членов. Именно они могут принять решения в области акцизов на алкоголь, устанавливать ограничения по возрасту, ограничивать доступность алкоголя и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения".

Маркировка алкогольных напитков поможет людям сделать осознанный выбор

Доктор Гауден Галеа из Европейского регионального бюро ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) сделал доклад на тему маркировки алкогольных напитков. Вступление к дискуссии министров сделала вице-канцлер министерства социальных дел, доктор Марис Йессе, представив обзор мнений специалистов, отвечающих за алкогольную политику в секторе здравоохранения в странах ЕС, которые требуют общих решений министров.

Министры подчеркнули необходимость защиты молодых людей от влияния рекламы алкоголя, обратив внимание на вывозы, которые могут сопутствовать появлению новых медиа-каналов. "Решения для сокращения урона от алкоголя очень часто зависят от сотрудничества в других областях, например, в области налогообложения, торговли и маркетинга, - сказал Осиновский, - Чтобы спасать жизни и улучшить благополучие жителей Европы, следует еще больше вкладывать в здоровье во всех политических областях".

На встрече, в том числе, обсуждались особенности маркировки алкогольных напитков. "Потребитель в странах ЕС всегда может получить очень подробную информацию о составе хлеба и молока, но состав и энергетическую ценность алкогольного напитка потребитель на бутылке найти не может. Только одна маркировка алкогольных напитков не сократит вред от потребления алкоголя, но предоставит людям возможность сделать осознанный выбор".

Важность темы маркировки алкогольных напитков недавно подчеркивалась в отчете Европейской комиссии и ее более подробный анализ опубликован в политическом документе Всемирной организации здравоохранения о маркировке алкоголя.

Министры здоровья нашли, что нужно дополнительно обсудить аспекты в области трансграничной политики в области алкоголя на европейском уровне. Эстония продолжит заниматься данными вопросами, также общие аспекты в области алкогольной политики будут снова обсуждаться в декабре в Брюсселе на заседании совета министров здоровья ЕС.

Растущая опасность - резистентность микробов к антибиотикам

Кроме того, на встрече министры получили обзор программы действий в области борьбы с резистентностью микробов к антибиотикам. Резистентность микробов является растущей опасностью, из-за которой каждый год в Европе умирает 25 000 человек и экономический ущерб составляет 1,5 млрд евро.

"Уже сегодня мы должны сделать решительные шаги, чтобы сохранить действия антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний в будущем, – сказал Осиновский. – Борьба с возникновением резистентностных бактерий и их распространением требует тесного сотрудничества в нескольких областях, прежде всего в области здоровья, окружающей среды и сельского хозяйства. Нам необходимы общие цели, которые должны быть зафиксированы в общей программе действий".

Редактор: Надежда Берсенёва

алкогольная политикаминистры здоровья ес


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