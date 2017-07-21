Витсут: Сависаар может принять решение об участии в выборах в последнюю минуту

Решение бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара об участии в местных выборах в октябре этого года может поступить в самую последнюю минуту, считает депутат Рийгикогу от Центристской партии Тоомас Витсут.

"Как и в прежние времена, Сависаар никогда не спешил выступать со своей точкой зрения. Он всегда делал это в самую последнюю минуту и, думаю, что так же он поступит и в этот раз", - сказал Витсут в пятницу BNS.

По словам Витсута, в политической жизни сейчас тоже период отпусков и затишье, так что "раньше сентября вряд ли что-нибудь произойдет".

Центристская партия предложила Эдгару Сависаару возглавить список в Таллинне, но при этом не поменяла уже утвержденную расстановку первых номеров в городских районах. Каким будет решение Сависаара — в каком округе баллотироваться и участвовать ли в выборах вообще, пока неизвестно.

Местные выборы в Эстонии в этом году состоятся 15 октября, выдвижение кандидатов для регистрации начнется 16 августа и завершится 5 сентября.