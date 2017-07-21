Стоимость пива в графиках: цены достигли максимума, но выросла и покупательная способность

В настоящее время цены на пиво достигли максимального уровня за весь период после восстановления независимости Эстонии, а производители алкоголя прогнозируют, что к 2020 году цены увеличатся еще на треть. С другой стороны, параллельно росла и средняя зарплата. Как менялась покупательная способность людей через призму стоимости пива?

Институт конъюнктуры ежегодно публикует статистический обзор рынка алкогольной продукции. Среди прочего, в обзоре указываются цены на ее отдельные виды и приводятся расчеты, сколько литров такой продукции можно купить на среднюю зарплату.

Последние данные приводятся в отчете за 2016 год, т. е. доступная статистика заканчивается 2015-м годом.

В период с 1998 по 2015 год номинальная стоимость пива выросла более чем вдвое: примерно с 0,50 до 1,08 евро (без залоговой стоимости тары).

С другой стороны, для оценки уровня цен следует учитывать и размер доступных средств. С учетом данных по средней зарплате, в 2005 году, когда пиво стоило вдвое дешевле, чем сейчас, за одну среднюю нетто-зарплату можно было купить 704 банки пива, а в 2015 году — уже 792.

Разумеется, покупательная способность тесно связана с подъемами и спадами в экономике. Так, в разгор экономического бума в 2007 года соотношение цен на пиво и зарплат было самым выгодным за последние 15 лет: тогда за среднюю нетто-зарплату можно было купить более 900 бутылок пива.