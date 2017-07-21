Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Нымме, в котором пострадал ребенок

Сегодня около 12:30 в таллиннском районе Нымме произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит помощи свидетелей.

Автомобиль Honda Civic, за рулем которого был 74-летний мужчина, двигался по бульвару Вабадузе со стороны ул. Тяхе в сторону Лаагри. ДТП произошло у перекрестка бульвара Вабадузе и ул. Хийу - 10-летний мальчик был сбит машиной, его доставили в больницу.

По первоначальным данным, для автомобиля горел зеленый свет светофора. Водитель был трезв и у него есть действующие права на управление автомобилем.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит свидетелей этого ДТП, а также проезжавших мимо водителей, у которых есть запись видеорегистратора этого ДТП, связаться с полицией по номеру 612 3000, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.