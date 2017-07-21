СМИ: Ryanair грозит прекратить перелеты между Великобританией и ЕС

Ирландский лоукостер Ryanair угрожает прекратить авиаперелеты между Великобританией и странами-членами Европейского союза, если через год между ними не будет достигнуто соглашение о правилах, регулирующих авиасообщение после выхода Великобритании из состава блока.

Ryanair требует, чтобы решение о регулирующих авиасообщение правилах было принято не позднее сентября следующего года, сообщило в пятницу финское телерадиовещание Yle.

Согласно действующим сейчас правилам авиаперевозчики ЕС могут летать в пределах Евросоюза без уплаты налогов и сборов. Если же в будущем между Великобританией и ЕС не будет соответствующего соглашения, то Ryanair сможет летать таким образом только в страну регистрации авиакомпании, т. е. в Ирландию.

При отсутствии соглашения о будущих правилах Ryanair угрожает прекратить авиаперелеты между Великобританией и странами ЕС, а те 85 самолетов лоукостера, которые сейчас зарегистрированы в Великобритании, будут перерегистрированы в Ирландии или других странах ЕС.