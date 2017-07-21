Памятник Паулю Кересу в Таллинне временно убрали с Тынисмяги

Памятник выдающемуся эстонскому шахматисту — гроссмейстеру Паулю Кересу был временно перемещен с холма Тынисмяги в центре Таллинна в связи со строительством, развернувшемся в квартале, образованном улицами Тынисмяги, Харидузе и Пярнуским шоссе.

Памятник будет возвращен на прежнее место не позднее 30 мая 2019 года, сообщил в пятницу и.о. мэра Таллинна Таави Аас.

В сообщении таллиннской мэрии отмечается, что еще в 2011 году было заключено соглашение об установлении права бессрочного и безвозмездного личного пользования на подлежащий возврату в ходе реформы собственности участок земли по адресу Тынисмяги, 11а/Пярнуское шоссе, 44 в пользу города Таллинна.

Это и есть участок площадью 1183 кв. м., на котором установлен памятник Паулю Кересу. Договор предусматривает строительство открытой площадки со стороны Пярнуского шоссе, чтобы памятник было лучше видно. Однако интенсивная строительная деятельность в непосредственной близости от монумента создавала для него угрозу, поэтому было разрешено его временно перенести с 17 июля текущего года.