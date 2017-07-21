В пярнуских парках спилят опасные деревья-патриархи

Исследования, проведенные в пярнуских парках, выявили опасные деревья, которые необходимо спилить. В связи с недостаточным финансированием подобные работы в летней столице проводятся крайне редко, передает "Актуальная камера".

Город Пярну знаменит своими парками и зелеными зонами. Но эта зеленая красота таит в себе и опасность. Пять кленов пойдут под пилу, так как исследование показало, что свой век они уже отжили.

Из деревьев-патриархов, растущих в приморском парке, на улице Ринги и на городском валу, спилены будут девять. Еще 125 пройдут курс омоложения.

"Возраст самых старых деревьев - более ста лет. Общее состояние парков - хорошее. Просто нужно провести небольшое обслуживание. Обрезать сухие ветки. Сделать деревья безопасными", - пояснил арборист Мартин Кууск.

Работы дорогие и проводятся в летней столице крайне редко. Причина тому - недостаточное финансирование.

"В этом году в бюджете предусмотрено 6 тысяч евро. Например, на эти работы, которые мы сегодня начинаем, пойдет где-то порядка 19 тысяч евро. Так что почти 3 годовых бюджета", - сказал руководитель экономического отдела Пярнуского горуправления Майт Талвоя.

Последний раз насаждения в пярнуских парках обследовали более семи лет назад.