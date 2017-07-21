Порошенко: Лукашенко пообещал, что с территории Белоруссии не будет агрессии против Украины

Президент Украины Петр Порошенко после переговоров в Киеве с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что он получил заверения от белорусского президента в том, что территория Белоруссии никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Об этом Порошенко заявил в пятницу во время совместного с Лукашенко заявления для прессы, передает агентство УНИАН.

"Спасибо за вашу поддержку сегодня, когда я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины Беларуси никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны", - сказал Порошенко.

Он также поблагодарил Лукашенко за поддержку и отметил, что визит президента Белоруссии является весомым подтверждением добрососедских отношений, которые строятся на принципах равноправного партнерства и доверия. "Этот визит является очередным и весомым подтверждением наших добрососедских отношений, которые строятся на принципах равноправного партнерства и доверия. Скажу больше – это визит не просто надежного партнера, но и доброго друга моего и Украины, который всегда готов нас поддержать", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что эта поддержка является особенно важной в контексте существующих вызовов миру и стабильности в нашем регионе. "Мы все знаем имя этих вызовов. Они являются не эфемерными, а вполне реальными. К сожалению, это факт российской агрессии, которая не останавливается ни на день, ни на минуту", - заявил глава украинского государства.

На переговорах лидеров двух стран не обошлось без инцидентов.

Активистка Femen обнажила грудь на совместной пресс-конференции

После переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента неизвестная девушка пыталась устроить провокацию, выкрикивая слова "Живе Білорусь". Это произошло в тот момент, когда после переговоров министры культуры обеих стран начали подписывать двусторонние документы. Охрана силой вытащила ее из зала.

Впоследствии выяснилось, что эта девушка — активистка движения FEMEN. Согласно сообщению на сайте движения, этим актом секстремизма FEMEN выразило свое отношение к визиту белорусского диктатора в Украину.

"Лукашенко диктатор и мы не должны принимать его в демократичной стране! Жыве Беларусь!", написала в соцсети Facebook лидер движения Анна Гуцол.

Глава погранслужбы Украины потерял сознание

Во время выступления президента Лукашенко потерял сознание председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

Президент Белоруссии, рассказывая о результатах переговоров с Порошенко, заметил, что слева от него одному из представителей украинской делегации стало плохо. Лукашенко сказал, чтобы ему принесли стул, но в итоге человек потерял сознание и его вынесли из зала.