ФОТО: премьер-министр Ратас встретился с жителями Саареского уезда

В пятницу продолжилась многодневная поездка премьер-министра Юри Ратаса по Саарескому уезду. В четверг глава правительства посетил остров Рухну, в пятницу он встретился с предпринимателями и главами местных самоуправлений Сааремаа. Далее премьер-министр посетит oстров Абрука, а в субботу — остров Вилсанди.

В ходе визита на Рухну премьер-министр посетил волостную управу, ремонтирующуюся основную школу, церкви и маяк, передала BNS пресс-служба правительства.

Совместно с руководителями волости Рухну и местными активистами обсуждались возможности улучшения среды обитания на острове в сотрудничестве государства и местного самоуправления.

По словам премьер-министра, важно обеспечить условия для круглогодичного проживания на острове и транспортное сообщение для жителей Рухну и его гостей. Премьер-министр приветствовал участников толоки на хуторе Корси и выразил признательность организаторам и всем участникам мероприятия.

В пятницу Ратас посетил сааремааские предприятия OÜ Merinvest и OÜ Sandla Puit, где представители обоих предприятий познакомили его с деятельностью фирм, производственными комплексами и посвятили его в свои планы на будущее. Премьер-министр поблагодарил предпринимателей за их существенный вклад в предпринимательскую среду Сааремаа.

Глава правительства встретился с руководителями местных самоуправлений Сааремаа. Стороны обсудили вопросы местной жизни, организации паромной переправы, процесса административной реформы.

"Я выражаю признательность руководителям местных самоуправлений Сааремаа за их открывающее перспективы сотрудничество в создании Саареского уезда. Я убежден, что новый объединенный уезд сможет стать сильным партнером государству и поможет сделать жизненную среду Сааремаа еще лучше", – сказал Юри Ратас.

В рамках поездки премьер-министр побывает на острове Абрука, где, кроме посещения библиотеки, здания Спасательной службы и кладбища, также встретится в народном доме Абрука с жителями острова. На субботу запланировано посетить Вилсанди, где премьер-министр встретится с местными активистами и, в числе прочего, посетит маяк.

В воскресенье премьер-министр Ратас вернется в Таллинн.