Волейболисты Эстонии продолжают борьбу за путевку на ЧМ-2018

Сборная Эстонии по волейболу одержала вторую победу подряд в заключительном отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года. В бельгийском городе Кортрийке она в трёх партиях победила сборную Испании, передает "Актуальная камера".

В матче второго тура против Испании проблемы у сборной Эстонии были только в первой партии. До её середины эстонцы много ошибались, а пиренейцы, наоборот, чувствовали себя очень уверенно. На второй технический тайм-аут испанцы ушли с преимуществом в 5 очков - 16:11. Но в конце сета команда Георге Крецу смогла взять игру под свой контроль и выиграла партию со счётом 25:22. Дальше уже эстонцы диктовали свои условия противнику. Они уверенно выиграли две следующие партии со счётом 25:20 и 25:19 и одержали вторую подряд победу на турнире.

"В первую очередь, мы смогли показать свою игру и хорошо подавать. Это, пожалуй, главное отличие от предыдущего поединка с белорусами, где мы слишком много ошибались. Сейчас играли спокойно и можно быть довольным", - прокомментировал игру волейболист сборной Эстонии Оливер Венно.

Именно Оливер Венно в этот вечер внёс максимальный вклад в победу своей команды. Он принёс сборной Эстонии 17 очков. Ещё 14 добавил другой лидер команды Роберт Тяхт. В конце встречи серией отличных подач отметился и Ардо Креэк. В его активе 2 эйса.

Сегодня вечером в третьем туре сборная Эстонии встретится с ещё одним своим конкурентом - Германией. У немцев пока одна победа и одно поражение. В субботу команда Крецу сыграет со Словакией, а в заключительном туре в воскресенье сразится с хозяином этого отборочного турнира и главным фаворитом в борьбе за единственную путёвку в финальный турнир - Бельгией.