Банк Эстонии предпочитает инвестировать в облигации, а не в золото

Эстония не может похвастаться значительным золотым запасом - всего чуть более 250 килограммов. При этом Банк Эстонии не планирует его повышать. Почему у нас такой скромный резерв золота и насколько выгодно сейчас инвестировать в этот драгоценный металл — в сюжете "Актуальной камеры".

Золотой запас меньше, чем у Эстонии, имеется, по разным данным, только у трех стран мира - Коста-Рики, Гаити и Бурунди. В закромах Центробанка Эстонии хранится всего 256,5 кг золота, в то время как у Латвии — 6,5 т, а у Литвы - 5,8 т.

По словам представителя Банка Эстонии, причины тому исторические. В девяностые Эстония продала большую часть запаса и больше не планирует его накапливать. Для сравнения - золотые запасы больших экономик - США, Германии, Италии, Франции, Китая - исчисляются тысячами тонн. Почему же в нашей стране запасы желтого драгметалла, мягко говоря, скромные?

"Золото не очень-то подходит для инвестиций Центробанка, поскольку цена на золото сильно скачет и бывают периоды, когда цена на золото заметно снижается. Например, если сравнить цены на золото 5 лет назад и сейчас, то можно заметить, что сейчас цена на золото заметно ниже. Цель Банка Эстонии инвестировать в активы, которые безопасны и приносят стабильную прибыль, прежде всего это облигации", - пояснил руководитель отдела инвестиций Банка Эстонии Вильяр Валд.

Если Банку Эстонии не выгодно иметь внушительные запасы золота, которые в случае кризисной ситуации будет не так просто продать и конвертировать в валюту, то для рядовых граждан золото может стать неплохим вложением в будущее. Правда, пока в Эстонии это не слишком популярный вид инвестиций.

"В Германии даже банки занимаются продажей инвестиционного золота, а в Эстонии у нас властвуют скандинавские банки, и в скандинавском денежном мире инвестирование в золото не считается хорошим тоном. И банки этим не занимаются, поэтому многие люди даже не знают, что есть возможность инвестировать в золото и вкладывать свои деньги туда", - считает предприниматель Меэлис Атонен.

Бизнесмен отметил, что для инвестиций больше подходят золотые слитки, а не ювелирные изделия. По его данным, некоторые частные эстонские фирмы инвестировали в золото и их запас превышает государственный, но точных данных по этому вопросу нет, поскольку такие вложения статистиками не учитываются.

"Золото - всего лишь один из инвестиционных инструментов. И сейчас тренд такой, что покупают не физическое золото, а вкладываются в обеспеченные золотом биржевые паевые инвестиционные фонды. Например, в частном секторе", - добавил главный экономист банка Nordea Тыну Пальм.

По словам Пальма, больше всего золота в мире скупают азиатские инвесторы. Это означает, что с ростом экономики в странах Азии, цена на золото может снова начать расти.