В трех уездных больницах Эстонии послеоперационная смертность превышает 10%

В Йыгеваской, Валгаской и Вильяндиской больницах послеоперационная смертность превышает 10%, хотя в среднем этот показатель не превышает 5%. При этом ни одна больница не смогла выполнить цель по обеспечению заболевшим раком груди пациенткам онкологическое лечение в течение 42 дней.

Такие данные приводятся в отчете Больничной кассы о качестве лечения, сообщила в пятницу "Актуальная камера на эстонском языке".

По словам председателя правления Больничной кассы Танела Росса, представленные данные являются не оценкой больниц, а указанием для улучшения системы здравоохранения.

В отчете Больничной кассы качество здравоохранения оценивается числовыми показателями: насколько быстро начинается лечение заболевшего раком, сколько человек умирает после операции и сколько делается ненужных исследований.

К врачам-специалистам ходят слишком часто

По мнению Росса, на основании представленных в отчете данных можно утверждать, что в действительности качество лечения у врачей-специалистов в Эстонии хорошее и развивается в правильном направлении. При этом узким местом он считает взаимодействие семейных врачей и специалистов.

"Вывод такой — мы говорили об этом в блоке, где измеряется сотрудничество семейного врача и врача-специалиста при лечении одного и того же пациента. Я считают, что показатели в этом отчете показывают, что это взаимодействие надо еще улучшать. Мы видим, что в этом может быть и состоят причины, по которым слишком часто ходят к врачу-специалисту в ситуации, когда можно получить помощь у семейного врача. Может быть в этом одна из причин, по которым в одной сфере делается больше исследований, чем безусловно необходимо", - считает глава Больничной кассы.

Проблему помогут решить семейные врачи

Из отчета следует, что самые длинные очереди на лечение в региональных больницах, в частности, в Клинике Тартуского университета. Росс считает, что смягчить эту проблему также могли бы семейные врачи, если бы у них было больше ресурсов и люди бы им больше доверяли.

По словам директора Йыгеваской больницы Пеэпа Пыддера, большинство умерших в больнице пациентов оперировали в других местах, а потом направили в Йыгева на последующее лечение. Он добавил, что опубликованный отчет в первую очередь предназначен для медицинских учреждений и Больничной кассы, которые знают подоплеку представленной статистики.