Первый месяц председательства Эстонии в ЕС оценили на "пять с минусом"

Эстония не может похвастаться значительным золотым запасом - всего чуть более 250 килограммов. При этом Банк Эстонии не планирует его повышать. Почему у нас такой скромный резерв золота и насколько выгодно сейчас инвестировать в этот драгоценный металл — в сюжете "Актуальной камеры".