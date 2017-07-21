Сейм Латвии приступил к обсуждению налоговой реформы

В настоящее время цены на пиво достигли максимального уровня за весь период после восстановления независимости Эстонии, а производители алкоголя прогнозируют, что к 2020 году цены увеличатся еще на треть. С другой стороны, параллельно росла и средняя зарплата. Как менялась покупательская способность людей через призму стоимости пива?