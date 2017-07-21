Сейм Латвии приступил к обсуждению налоговой реформы ({{commentsTotal}})
Из Риги передает Елена Самойлова.
Из Риги передает Елена Самойлова.
В настоящее время цены на пиво достигли максимального уровня за весь период после восстановления независимости Эстонии, а производители алкоголя прогнозируют, что к 2020 году цены увеличатся еще на треть. С другой стороны, параллельно росла и средняя зарплата. Как менялась покупательская способность людей через призму стоимости пива?
Столичные отели и заведения общепита, принимающие потоки туристов и гостей столицы, повысили цены на товары и услуги. Эксперты называют причиной поток европейских политиков, хлынувших в Таллинн в связи с председательствованием Эстонии в ЕС, передает "Актуальная камера".
Начался седьмой сезон "Игры престолов", того редкого сериала, который смотрит, наверное, львиная доля населения Земли.
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Вице-председатель Реформистской партии, депутат Европарламента Урмас Паэт отвечает на вопросы слушателей