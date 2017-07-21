В выходные погода не изменится, а на следующей неделе станет теплее ({{commentsTotal}})
Рассказывает синоптик Валентина Юдакова.
Рассказывает синоптик Валентина Юдакова.
В настоящее время цены на пиво достигли максимального уровня за весь период после восстановления независимости Эстонии, а производители алкоголя прогнозируют, что к 2020 году цены увеличатся еще на треть. С другой стороны, параллельно росла и средняя зарплата. Как менялась покупательская способность людей через призму стоимости пива?
Эстония не может похвастаться значительным золотым запасом - всего чуть более 250 килограммов. При этом Банк Эстонии не планирует его повышать. Почему у нас такой скромный резерв золота и насколько выгодно сейчас инвестировать в этот драгоценный металл — в сюжете "Актуальной камеры".
Начался седьмой сезон "Игры престолов", того редкого сериала, который смотрит, наверное, львиная доля населения Земли.
Один на один
Вице-председатель Реформистской партии, депутат Европарламента Урмас Паэт отвечает на вопросы слушателей