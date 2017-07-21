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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку ({{commentsTotal}})

Шон Спайсер.
Шон Спайсер. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Причиной такого решения стало несогласие Спайсера с решением Дональда Трампа назначить Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома.

Шон Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленный источник, передает ТАСС.

По данным NYT, причиной такого решения Спайсера стало его несогласие с решением президента США Дональда Трампа назначить финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома.

Первой о грядущем назначении Скарамуччи сообщила в четверг газета The Wall Street Journal (WSJ). По сведениям ее источников в Белом доме, об этом решении будет объявлено в пятницу. Как сообщила позже телекомпания ABC, финансист принял предложение.

Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая текущего года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям. Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента США Джен Псаки.

Что сообщали СМИ

Вашингтонский информационный портал Axios ранее отмечал, что уход Дубке - это начало волны перемен в [рабочем] западном крыле Белого дома, которые должны помочь администрации справиться с разрастающимися скандалами и буксующей повесткой дня. По сведениям газеты WSJ, президент США считает, что его помощники, отвечающие за связи с общественностью и прессой, плохо справляются со своей работой, и рассматривает возможность увольнения некоторых из них. По сведениям издания, Трамп обдумывает возможность перестановок в отделе по коммуникациям, который, по его мнению, не смог предотвратить ожесточенные дискуссии из-за увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Американские СМИ активно муссировали слухи, будто Спайсером недовольны и собираются отправить в отставку, заменив на его первого заместителя Сару Хакаби-Сандерс, которая доводится дочерью бывшему губернатору штата Арканзас Майку Хакаби. Эта тема обыгрывалась в популярном телевизионном шоу "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live) телекомпании NBC.

Финансист Скарамуччи

Скарамуччи летом 2016 года вошел в штаб Трампа и помогал ему привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. До этого финансист поддерживал других республиканцев, претендовавших на президентское кресло. В январе текущего года СМИ сообщили, что Трамп намерен назначить Скарамуччи, работавшего в прошлом в инвестиционном банке Goldman Sachs, своим советником по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома, однако этого так и не произошло.

В январе Скарамуччи принял участие во Всемирном экономическом форуме. Он значился в списке выступающих как член переходной команды Трампа, который в то время еще не являлся президентом США. Как сообщал ранее ТАСС из Давоса, на форуме Скарамуччи заявил, что антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы, как и ответные действия Москвы, были не самым лучшим решением, поэтому России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу. Он отметил, что санкции имели обратный эффект и скорее сплотили народ РФ вокруг своего президента.

Редактор: Надежда Берсенёва

трампсшабелый дом


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