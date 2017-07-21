Департамент технадзора разрешил Eesti Meedia вывести Kanal 2 из свободного телеэфира

Об этом BNS сообщили в департаменте, отметив, что данное решение означает, что с августа Kanal 2 не должен будет транслировать свои программы в свободном эфире, а для того, чтобы их увидеть, клиент должен присоединиться к одной из платных телекоммуникационных услуг.

Предприятие Eesti Meedia подало департаменту ходатайство о деятельности с условным доступом 28 июня, разрешение, в соответствии с законом, выдается сроком на пять лет.

Решение Eesti Meedia с 1 августа уйти с программами Kanal 2 из свободного телеэфира касается только тех клиентов, которые получают телесигнал от канала по эфиру, а для клиентов телекоммуникационных компаний — операторов в этом отношении ничего не меняется.

Как сообщил ранее директор программ Eesti Meedia Ханно Томберг, все, кто сейчас имеет возможность смотреть программы канала Kanal 2, будут смотреть их и в дальнейшем, если выберут для себя подходящую операторскую фирму. “Мы по-прежнему в наличии в основных пакетах всех операторов, а в будущем сможем предлагать и изображение лучшего качества HD, которое сейчас доступно только платным клиентам”,- сказал Томберг.

Перед тем зону свободного вещания покинул принадлежащий Eesti Meedia телеканал Kanal 11.

По различным данным, телекартинку только из свободного эфира без какой-либо оплаты смотрят 10-12 процентов телезрителей Эстонии. Большая часть населения Эстонии — почти 90 процентов — покупают услугу для просмотра телепрограмм у фирм-операторов Telia, Starman, STV или Viasat, этих операторов перемены на Kanal 2 не коснутся.