Сенат Польши проголосовал за законопроект об уменьшении независимости Верховного суда

Об этом сообщило в субботу агентство ТАСС.

Теперь документ будет отправлен на подпись президенту, после чего приобретет силу закона.

В четверг законопроект был одобрен большинством депутатов Сейма - нижней палаты парламента.

По мнению представителей крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП) и других оппозиционных сил с одобрением законопроекта и его подписанием главой государства независимость судебной системы в Польши от политических властей будет уничтожена.

Предложенная правящей партией "Закон и справедливость" судебная реформа вызвала серию протестов в Польше и осуждение со стороны Европейской комиссии, которая пригрозила ввести против Варшавы санкции.

Председатель Государственного суда Эстонии Прийт Пикамяэ, также являющийся главой объединения председателей верховных судов стран-членов ЕС, накануне выразил крайнюю обеспокоенность в связи с шагами правительства Польши по ограничению независимости судебной системы страны.