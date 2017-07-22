Moody's подтвердило кредитный рейтинг Эстонии на уровне A1

Рейтинговое агентство Moody's в пятницу подтвердило кредитный рейтинг Эстонии на прежнем уровне A1 со стабильным прогнозом.

В сообщении агентства отмечается, что высокий рейтинг Эстонии поддерживается такими факторами, как устойчивость национальной к внешним шокам, улучшение инвестиционных перспектив и очень низкий уровень государственного долга.

Moody's исходит из того, что сильная кредитная позиция Эстонии будет по-прежнему поддерживаться проводимой экономической политикой, способствуя дальнейшему сближению уровня доходов со средним показателем по ЕС.

По оценке агентства, планируемое смягчение бюджетной политики не создаст рисков для государственного бюджета, поскольку даже после такого увеличения государственных расходов бюджетная позиция Эстонии останется одной из самых сильных в мире.