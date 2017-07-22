Репс хочет разместить одну из госгимназий в Таллинне в освобождаемом здании минфина

К 2021 году в Таллинне будут открыты две государственные гимназии, и министр образования Майлис Репс считает, что одна из них могла бы разместиться в здании министерства финансов на улицах Эндла и Лыкке, которое освободится уже через две недели в связи с переездом министерства в новые помещения.

Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила "Актуальная камера на эстонском языке".

В настоящее время в Эстонии действуют 12 государственных гимназий, но к 2023 году их должно быть 24. Из двух гимназий, которые планируется создать в Таллинне, одна должна быть с уклоном в сторону естественных наук и инфотехнологий, а вторая — с гуманитарным уклоном.

Первая гимназия появится в непосредственной близости от Таллиннского технического университета. Гимназию с гуманитарным уклоном хотели создать рядом с Таллиннским университетом, но из-за отсутствия у государства свободной земли в этом районе идет поиск и других возможностей в центре города.

По мнению Майлис Репс, освобождаемое здание минфина — хороший кандидат для будущей гимназии. "Мы начали отправлять в министерство финансов письма, потому что через две недели произойдет переезд, а все ненужные здания государство продает. Это и нас касается, потому что если мы ищем помещения в центральном районе, то этот объект на улице Эндла настолько большой, что в нем можно создать новую хорошую школу, в которую поместилась бы тысяча учащихся", - пояснила министр.

По словам административного директора фирмы по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS Танела Тийтса, в начале августа состоится трехсторонняя встреча для обсуждения этого варианта. Он пояснил, что в таком случае потребуется изменение планировки.