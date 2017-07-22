Небо над Великобританией перегружено самолетами

Британские авиадиспетчеры призывают к радикальной модернизации системы управления воздушным пространством в связи из-за постоянного растущего количества рейсов, с которыми уже сейчас с трудом справляются существующие системы.

В минувшую пятницу авиадиспетчеры в Великобритании обработали более 8800 рейсов, что стало рекордным числом для страны, сообщила в субботу, 22 июля, Русская служба Би-би-си.

Диспетчеры ожидают, что в течение лета им предстоит развести рекордные 770 000 рейсов, что на 40 тысяч больше, чем в прошлом году. Однако ресурсы Национальной службы управления воздушным движением Великобритании уже достигли своего предела.

"В последние несколько недель мы смогли справиться с рекордным ежедневным трафиком, но стареющая схема воздушного пространства Великобритании означает, что мы скоро достигнем предела", - сказал директор службы Джейми Хатчисон.

В связи с этим диспетчеры призвали к радикальной модернизации системы управления воздушным пространством над страной.

В настоящее время правительство Великобритании начало обсуждение стратегии развития авиационной отрасли на ближайшие 30 лет. По оценкам британского департамента транспорта, если система управления воздушным пространством останется без изменений, к 2030 году будут задерживаться в 50 раз больше рейсов по сравнению с 2015 годом, а 8000 рейсов в год будут отменяться.

По словам министра транспорта Криса Грейлинга, консультации по новой стратегии будут идти в течение 18 месяцев, а исполнительный директор Национальной службы управления воздушным движением Великобритании Мартин Рольфе считает, что процесс может занять от двух до трех лет.