Владельца газет "Ведомости" и The Moscow Times лишили российского гражданства

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев, которому принадлежать газеты "Ведомости" и The Moscow Times, лишен российского гражданства за предоставление недостоверных сведений при его получении.

Об этом в субботу, 22 июля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

"Владелец газет "Ведомости" и The Moscow Times Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства. Это связано с предоставлением им в миграционные органы не соответствующих действительности данных при приеме в гражданство РФ. Факт предоставления недостоверных сведений подтвердил суд", - сказал источник.

Он пояснил, что Кудрявцев обращался за получением гражданства, так как по состоянию на 6 февраля 1992 года (все граждане, проживавшие на тот момент на территории России автоматически признавались гражданами РФ) имел только гражданство Израиля.

Источник подтвердил, что теперь Кудрявцев может находиться в РФ не более 90 дней в течение полугода. При этом на него распространяются все правила миграционного законодательства как на гражданина страны, с которой у России есть соглашение о безвизовом въезде.

Сам Кудрявцев ранее отмечал, что ​сроки начала "преследования" со стороны миграционного управления совпадают с его участием в сделке по приобретению газеты "Ведомости", и это "вызывает подозрения", пишет РБК.

Семья Демьяна Кудрявцева стала владельцем "Ведомостей", The Moscow Times и еще нескольких изданий в 2015 году, выкупив медиаактивы у Sanoma, Dow Jones и Pearson.

Принадлежащие Кудрявцеву издания неоднократно публиковали журналистские расследования, затрагивающие высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.