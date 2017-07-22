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Синхронное плавание переименовали в артистическое ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

Синхронное плавание решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовано в артистическое.

Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта, сообщило в субботу агентство ТАСС.

Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA.

"Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям", - заявил исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску, отвечая на вопрос о причинах изменения названия вида спорта.

Идею переименования синхронного плавания выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в целях продвижения этого вида спорта.

Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. До Олимпийских игр в Барселоне 1992 года программа соревнований по синхронному плаванию состояла из одиночного разряда (соло) и парного разряда. Сейчас на Играх медали разыгрываются в дуэтах и группах.

Редактор: Андрей Крашевский

синхронное плавание


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