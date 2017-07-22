Ратас: на линии Сааремаа-Таллинн нужны самолеты большей вместимости

"Для такого крупного уезда как Сааремаа, несомненно, нужен более вместительный самолет", - сказал Ратас в опубликованном в субботу интервью газете Saarte Hääl.

Премьер-министр добавил, что он поддерживает заявление министра экономики Кадри Симсон о необходимости провести тендер на поиск нового оператора авиалинии Таллинн-Курессааре в конце текущего или начале следующего года.

"Новый конкурс не может состояться в конце 2018 года", - отметил Ратас, по словам которого для поиска оператора авиалинии должен быть запас времени. Договор с нынешним оператором — фирмой Transaviabaltika — заключен до 31 мая 2019 года.

Ратас добавил, что важно повысить качество обслуживания. Если островитянин, например, по рабочим делам захочет отправиться в Таллинн, а первый самолет вылетает только в 9:30 утра, то почти три часа рабочего времени для него уже потеряны. "Я считаю, что это неразумно", - добавил премьер-министр.