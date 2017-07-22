Премьер Венгрии: Будапешт вступится за Польшу против европейской "инквизиции"

Венгрия будет бороться в защиту Польши на фоне угроз Европейского союза ввести санкции против Варшавы из-за расширения контроля правительства над судебной системой.

Об этом в субботу, 22 июля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

"Эта атака инквизиции на Польшу никогда не сможет увенчаться успехом, потому что Венгрия использует все законные варианты в Европейском союзе, чтобы продемонстрировать солидарность с Польшей", - сказал венгерский премьер во время визита в Румынию.

Обе палаты польского парламента к настоящему моменту одобрили законопроект, ограничивающий независимость Верховного суда страны. Для вступления в силу законопроект должен быть подписан президентом. Судебная реформа привела к уличным протестам в ряде польских городов, а Еврокомиссия пригрозила Варшаве санкциями.

Подобно нынешнему руководству Польши, Виктор Орбан регулярно подвергается критике в Брюсселе, который обвиняет его в неуважении к демократическим свободам.