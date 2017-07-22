Раймонд Кальюлайд призвал не строить препятствия для скейтбордистов в центре Таллинна

Старейшина Пыхья-Таллинна, центрист Раймонд Кальюлайд призвал власти не строить препятствия для скейтбордистов, катающихся у подножия памятника Освободительной войне в центре столицы, а либо предложить им альтернативу или смириться с тем, что та или иная плитка от парапета иной раз потребует замены.

"Предприятие RKAS (фирма по управлению государственной недвижимостью) объявило о проведении конкурса на строительство препятствий, которые отвадили бы скейтбордистов, катающихся на парапетах у подножия памятнику Освободительной войне", - написал Кальюлайд в субботу в социальных сетях.

"А может, проще за те же самые деньги построить этим ребятам поблизости площадку для их трюков? А может, просто смириться с тем, что молодежь активно осваивает городское пространство, в результате та или иная плитка порой потребует замены", - добавил он.

RKAS объявило о проведении конкурса на строительство препятствия, которое помешало бы любителям скейтборда съезжать по обрамленному новыми гранитными плитками парапету вдоль дорожки, ведущей вниз с вершины холма за памятником.

Для того, чтобы предотвратить износ новых гранитных плиток, инициаторы конкурса предлагают установить на плитках препятствия, которые не позволяли бы скейтбордистам съезжать по парапету и в то же время сочетались бы с архитектурным комплексом памятника.