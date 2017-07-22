Контавейт вышла в финал турнира в Швейцарии

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в финал турнира серии WTA в швейцарском Гштааде с призовым фондом 250 000 долларов.

В субботу, 22 июля, занимающая 32-е место в рейтинге WTA 21-летняя Контавейт в полуфинальном матче одержала верх над занимающей 140-ю строчку в мировом рейтинге чешской теннисистской Терезой Мартинцовой со счетом 6:4, 6:1.

Поединок продлился 1 час и 16 минут.

Анетт Контавейт три раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.

Во втором круге соперницей Контавейт станет 25-летняя голландка Кики Бертенс, занимающая 35-ю строчку в рейтинге WTA.