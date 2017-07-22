16 афганских полицейских погибли в результате ошибочного авиаудара США

В результате нанесенного в пятницу авиаудара ВВС США в афганской провинции Гильменд погибли не менее 16 служащих полиции Афганистана.

В штабе миссии НАТО Resolute Support "Решительная поддержка" подтвердили гибель афганцев, но не уточнили число жертв. В штабе также выразили соболезнования родственникам погибших и сообщили, что будет проведено расследование этого инцидента.

Как сообщило афганское агентство Tolo News, авиаудар был нанесен около 15:30 в пятницу по зданиям в одной из местных деревень.

По данным агентства, в результате погибли не менее 16 полицейских, еще двое получили ранения.

Источники Tolo News сообщают, что причиной ошибки стала несогласованность действий между афганскими силами безопасности и войсками коалиции, оказывающими им воздушную поддержку.