Николай Новоселов стал серебряным призером ЧМ по фехтованию в Лейпциге

Эстонский шпажист Николай Новоселов в субботу в финальном поединке индивидуального мужского турнира чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге уступил итальянцу Паоло Пиццо, завоевав серебряную медаль соревнований.

Поединок проходил в упорной борьбе и закончился со счетом 15:13 в пользу итальянского фехтовальщика.

Первая половина матча проходила на равных и спортсмены обменивались удачными уколами, после чего Пиццо удалось выйти вперед со счетом 12:8. Несмотря на это, Новоселов собранной игрой сравнял счет и вышел вперед 13:12, нанеся пять уколов подряд, но следующие три очка достались итальянцу, который стал новым чемпионом мира.

Путь к финалу

В 1/32 финала эстонский фехтовальщик одержал уверенную победу на французом Ронаном Густином со счетом 15:6, а в следующем круге в упорной борьбе одолел сенегальского спортсмена Александра Бузаида (15:13).

В 1/8 финала соперником Новоселова стал победитель лондонской олимпиады, венесуэлец Рубен Лимардо, который в субботу был вынужден признать превосходство эстонского шпажиста, уступив ему в итоге со счетом 8:15.

В четвертьфинале соперником Новоселова был француз Даниэль Жеран - серебряный призер чемпионата Европы 2013 года и обладатель командного золота на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

На протяжении всего матча француз удерживал преимущество в несколько уколов, но опытный эстонский спортсмен в тяжелой ситуации, проигрывая 12:14, совершил три точных укола подряд.

В полуфинальном поединке Новоселов благодаря уверенной и хладнокровной игре одержал верх над венгерским фехтовальщиком Андрашем Редли со счетом 15:10, ни разу не утратив контроля за ходом матча.

Другой представитель Эстонии на чемпионате Стен Прийнитс, который на предварительном этапе выиграл шесть боев из шести и напрямую пробился в 1/32 финала основного раунда, выиграл первый поединок против венгра Питера Сомфаи (15:11), но выбыл из борьбы в 1/16 финала в матче против итальянца Марко Фишера (8:15).

Два других спортсмена сборной Эстонии — Юри Сальм и Пеэтер Турнау — преодолеть квалификацию не смогли. Сальм занял в общем зачете 66-е, а Турнау - 116-е место. Всего для участия в индивидуальном турнире шпажистов были заявлены 210 спортсменов.

В июне Новоселов стал бронзовым призером чемпионата Европы. В 2010 и 2013 годах он дважды становился чемпионом мира в личном первенстве.