Land Cruiser врезался в Peugeot с четырьмя пожилыми женщинами в Харьюмаа

В пятницу вечером в деревне Котка Харьюского уезда произошло ДТП, в котором пострадали три женщины старше 60 лет.

ДТП произошло в 19:15 на 11-м километре шоссе Лияпекси-Локса, когда 35-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser врезался в затормозивший перед ним Peugeot 206, которым управляла 68-летняя женщина.

Трех пассажирок Peugeot — женщин в возрасте 62, 65 и 66 лет, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.