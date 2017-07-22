"Флора" в меньшинстве победила "Таммеку"

Лидер чемпионата Эстонии по футболу - таллиннская "Флора", в субботу в гостях победила тартускую "Таммеку" со счетом 3:2, забив все три мяча в меньшинстве.

На 24-й минуте матча был удален игрок "Флоры" Брент Леписту, но это не помешало таллиннцам забить три мяча в ворота соперника.

На 29-й минуте отличился Михкель Айнсалу, а во второй половине матча — Рауно Саппинен и Рауно Аллику, поразившие ворота "Таммеки" на 63-й и 70-й минуте.

После этого под конец матча у тартуской команды дважды отличился Тристан Коскор, отправивший в ворота "Флоры" два мяча на 80-й и 89-й минуте, но исход матча это не изменило.