ФОТО: в Маарду отметили День города

17 июля Маарду исполнилось 37 лет со дня получения статуса города. По случаю дня рождения города мэрия Маарду подготовила праздничную программу, которая прошла в парке Келламяэ в субботу, 22 июля.

В субботу горожан и гостей Маарду ждала насыщенная концертно-развлекательная программа, чествование наиболее отличившихся за минувший год жителей города, а также аттракционы для детей и взрослых. В течение всего дня в главном парке города работали уличные кафе, а в 14:00 всем гостям праздника предложили горячий рыбный суп.

Специальную программу для горожан подготовили ребята из Маардуской основной школы, которые в 11:00 открыли в Маардуском центре досуга (Кеемикуте, 12b) выставку ученических работ, показали снятые самими ребятами видео и провели презентацию проекта, приуроченного к Дню города.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, прошедший год был не из легких, но он добавил городу красоты, уюта и стал щедрым на подарки, которые принято преподносить по случаю дня рождения.

"За прошедший год мы построили новые детские игровые площадки, в том числе и для людей особыми потребностями, начали успешно решать вопрос с парковкой в новом районе города, провели уличное освещение в приозерной части города, а также значительно повысили ряд социальных пособий для молодых семей и ветеранов-чернобыльцев",- сообщил мэр, добавив, что город успешно развивается и останавливаться на этом не будет.

Депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко отметил, что Маарду – это город образованных и работящих людей, которые любят свой дом. "Благодаря таким ярким мероприятиям и благодаря талантливым людям, живущим в Маарду, наш город знают далеко за его пределами!", – добавил Дегтяренко.