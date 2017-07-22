Будущее Кейлаской больницы под вопросом из-за налоговой задолженности в 700 000 евро

Неудачная реализация европейского проекта стала причиной огромных налоговых долгов фонда PJV Hooldusravi, которое оказывает в городе Кейла услуги по больничному уходу. Чтобы избежать банкротства, руководство фирмы уже было вынуждено сократить часть персонала.

По состоянию на 15 июля текущего года общий налоговый долг фонда PJV Hooldusravi составляет 710 236 евро, причем за последние полгода долг вырос на 100 000 евро, сообщила в субботу "Актуальная камера".

По словам руководителя фирмы Андерса Цахкны, столь крупная задолженность по подоходному, социальному налогу и прочим выплатам возникла в результате неудачной реализации европейского проекта. Он пояснил, что новое руководство Кейлаской больницы создало 200 стационарных мест, 85% из которых должны были быть заполнены, но заказ Больничной кассы оказался недостаточным.

"К сегодняшнему дню были внесены некоторые коррективы в работу медицинского учреждения. Мы сократили число работников, сбалансировали статьи расходов и доходов. Так что в данный момент перед Кейлаской больницей больше не стоит такой угрозы, как ее банкротство", - заявил Цахкна.

Между тем в самой больнице царит напряженная обстановка. После февральского интервью в передаче "Очевидец" на телеканале ETV, в котором Цахкна объявил о возможном банкротстве фирмы, сотрудники лечебного заведения обнаружили, что работодатель не задекларировал за них налоги. В Налогово-таможенном департаменте (НТД) пояснили, что работники ощутят последствия этого в следующем году.

"От предоставления и оплаты налоговых деклараций зависят социальные гарантии работников. Например, взносы в кассу накопительной пенсии и возмещения работникам по больничному пособию. Если в этом году работодатель не предоставил соответствующие декларации, то влияние от этого будет ощущаться в следующем году", - сказал юрист отдела доходов НТД Андрей-Филипп Бабак.

Помимо ЦУ PJV Hooldusravi аналогичные услуги в Харьюмаа сегодня оказывают еще семь лечебных заведений, в которых могут быть размещены в общей сложности 905 пациентов. В Больничной кассе заявили, что даже в случае банкротства Кейлаской больницы система оказания специализированной помощи не будет нарушена, поскольку в резерве имеется еще 331 место.

"В первую очередь, при необходимости, мы можем обратиться за помощью к тем нашим партнерам, которые уже оказывают аналогичную услугу. Если же им окажется не под силу возможная дополнительная нагрузка, то мы можем объявить новый конкурс по поиску поставщика услуг по больничному уходу", - сказал руководитель Харьюского отделения Больничной кассы Адо Вийк.

Лечение в Кейлаской больнице сегодня проходят более 200 пациентов, ежедневный уход за которыми осуществляют 220 человек. По сообщению НТД, с медучреждением составлен ежемесячный график выплат, согласно которому текущая задолженность должна быть погашена к 3 апреля 2019 года.

В начале июня Центральная криминальная полиция задерживала Андерса Цахкна и еще двоих мужчин по подозрению в мошенничестве на общую сумму более 3,9 млн евро.

По словам госпрокурора Эве Олеск, Цахкна подозревается в представлении ложных данных при подаче ходатайства в Министерство социальных дел о финансировании ремонта здания принадлежащей его фирме Кейлаской больницы.