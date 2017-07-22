Египетский суд приговорил к смерти 28 человек за убийство генпрокурора

Уголовный суд Каира в субботу приговорил к смертной казни 28 человек в связи с убийством генерального прокурора Египта в 2015 году.

Еще 15 человек были приговорены к лишению свободы на 25 лет, сообщило агентство Reuters.

Суд в субботу утвердил приговоры, которые ранее были одобрены верховным муфтием Египта.

Генеральный прокурор Египта Хишам Баракат был убит в результате подрыва заминированного автомобиля. Египетские власти обвинили в убийстве исламистские организации "Братья-мусульмане" и "Хамас", хотя они отвергли свою причастность к этому преступлению.