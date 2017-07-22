Актуальная камера 22.07.2017 (20:00)

17 июля Маарду исполнилось 37 лет со дня получения статуса города. По случаю дня рождения города мэрия Маарду подготовила праздничную программу, которая прошла в парке Келламяэ в субботу, 22 июля.
В пятницу вечером в деревне Котка Харьюского уезда произошло ДТП, в котором пострадали три женщины старше 60 лет.
По словам евродепутата Урмаса Паэта, который был в Индии в апреле этого года и обсуждал проблему судовых охранников со многими индийскими политиками и государственными деятелями, пока никаких подвижек в этом деле нет, поскольку в Индии задержанных с оружием судовых охранников считают террористами.
Один на один
Вице-председатель Реформистской партии, депутат Европарламента Урмас Паэт отвечает на вопросы слушателей