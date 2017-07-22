Сборная Эстонии по волейболу обыграла команду Словакии в отборочном турнире ЧМ

Эстонские волейболисты в трех партиях в субботу обыграли сборную Словакии в отборочном турнире ЧМ по волейболу 2018 года, сохранив шансы на выход в финальную часть чемпионата.

Команда Георге Крецу в матче, проходящем в Бельгии, потребовалось чуть более часа, чтобы разгромить соперника со счетом 25:14, 25:17, 25:20.

В результате эстонская сборная занимает первое место в отборочном турнире с тремя победами и одним понесенным от Германии поражением, набрав в общей сложности 10 очков.

На выход в финальную часть турнира также претендует сборная Бельгии, победившая в первых трех матчах. Теоретический шанс занять первое место в отборочном турнире есть и у Германии, которая имеет пять очков после двух побед и одного поражения.

Сегодня вечером немцы встретятся с бельгийцами, а Эстония с Бельгией сыграют в воскресенье в заключительном и решающем матче за единственную оставшуюся европейскую путевку на чемпионат мира.