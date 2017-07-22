Начальник поезда Таллинн-Москва: в библиотеке поезда не хватает "Анны Карениной"

В середине июля пассажирам поезда Таллинн-Москва стали предлагать нестандартную услугу: возможность воспользоваться в поезде библиотекой. "Актуальная камера" в субботу выясняла, в чем заключается и как выглядит эта возможность.

Как оказалось, выбор в библиотеке на колесах пока невелик — всего восемь книг, и они пока не пользуется большим спросом у пассажиров. Так, пока поезд ехал ночью из Москвы в Таллинн, услугой воспользовались дважды, при этом спрашивали одну и ту же книгу: "100 фактов об Эстонии".

Некоторые пассажиры, приехавшие в Таллинн на этом поезде три дня назад, даже не знали, что в поезде действует библиотека. Между тем начальник поезда Евгений Лебедев пояснил, что проводники информируют пассажиров о новом проекте активно и разными способами.

"Проводники предлагают, когда собирают билеты, проверяют документы и предлагают воспользоваться такой услугой. После отправления поезда делаем объявление по громкой связи, что такая услуга у нас имеется, и флаеры у нас в каждом вагоне есть, на столе лежат", - сказал Лебедев.

В библиотеке представлены пять книг эстонских авторов на русском языке и три книги русских авторов на эстонском. Все книги — в двух экземплярах.

По мнению Лебедева, через некоторое время пассажиры привыкнут к новой услуге, и библиотека станет востребованной. При этом она будет существенно пополнена, поскольку пассажиров также становится больше: за первое полугодие этого года пассажиропоток вырос на 7%.

Отвечая на вопрос, какие книги он хотел бы увидеть в пополненной библиотеке, начальник поезда ответил, что предпочел бы иметь в ней экземпляр романа Льва Толстого "Анна Каренина".