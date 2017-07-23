Полиция просит помощи в розыске ушедшего из дома престарелых мужчины

Лыунаская префектура просит помощи в выяснении местонахождения 70-летнего Александра, который вчера, 22 июля, ушел из дома престарелых в Хелленурме и не вернулся.

Александр ушел из дома престарелых в деревне Хелленурме в Валгаском уезда вчера вечером и до сих пор не вернулся. У мужчины нет с собой телефона, также известно, что у него нет в Эстонии ни родственников, ни близких друзей, к которым он мог бы отправиться. Раньше Александр никогда не уходил из дома престарелых без предупреждения.

Со вчерашнего вечера полицейские патрули контролируют Хелленурме и окрестные деревни и волости, а также проверяют места, куда мужчина мог бы пойти, но найти его пока не удалось. Известно, что Александр не ориентируется в чужой местности и может легко прийти в замешательство.

Приметы Александра - рост около 180 см, среднее телосложение, короткие седые волосы. Он был одет в светло-серую футболку и спортивный костюм.

Полиция просит всех, кто видел подходящего под это описание мужчину, сообщить об этом по номеру 112.