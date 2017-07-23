IF kindlustus напоминает: лето самое правильное время вырубки опасных или старых деревьев

По данным статистики If Kindlustus за прошлый год им поступило 72 заявления об ущербе, при которых из-за сильного ветра деревья или ветки падали на дома, машины и на электрические столбы. В одном из таких случаев пострадал даже человек. За последние три месяца произошло 12 страховых случаев из-за ломающихся деревьев. IF kindlustus напоминает, что летом лучше всего заняться вырубкой опасных или старых деревьев, чтобы тем самым защитить себя от несчастных случаев при возможном осеннем шторме. Подробнее об этом рассказывает специалист по имущественному ущербу Аннели Роотс: