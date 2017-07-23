Первый хоровой конкурс Евровидения выиграла Словения

Паэт: подвижек в деле судовых охранников нет, потому что в Индии их считают террористами

По словам евродепутата Урмаса Паэта, который был в Индии в апреле этого года и обсуждал проблему судовых охранников со многими индийскими политиками и государственными деятелями, пока никаких подвижек в этом деле нет, поскольку в Индии задержанных с оружием судовых охранников считают террористами.