Первый хоровой конкурс Евровидения выиграла Словения ({{commentsTotal}})
В субботу, 22 июля, в Латвии прошел первый хоровой конкурс евровидения, в котором принимал участие хор девочек Эстонского телевидения. Победу одержал женский хор Carmen Manet из Словении.
Второе место занял хор Côr Merched Sir Gâr из Уэльса и третье — Spīgo из Латвии, передает портал ERR menu.
Выступление хора Carmen Manet
В состав международного жюри конкурса входили британский композитор Джон Раттер, латвийская певица Элина Гаранча и руководитель хора из Швейцарии Николас Финк.
В первом в истории хоровом конкурсе Евровидения участвовали также певческие коллективы из Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии и Дании.
Хор девочек Эстонского телевидения исполнил произведение Вельё Тормиса "Minu varbad ja keha läksid rütmiga igal juhul kaasa".
Редактор: Надежда Берсенёва