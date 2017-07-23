Вакра: в Таллинне слишком высока концентрация дизельных автобусов

Количество дизельных автобусов в Таллинне на сегодня уже больше среднего по столицам стран Западной Европы, а после покупки подержанных дополнительных автобусов ситуация станет еще хуже, считает кандидат в мэры Таллинна от СДПЭ Райнер Вакра.

В социальных сетях Вакра напомнил, что власти города обещали, сняв троллейбусные линии, вывести на улицы Таллинна экологически чистые автобусы, но пока вместо них докупаются старые подержанные дизельные автобусы.

"Ни в одной из столиц Западной Европы концентрация дизельных автобусов не является такой высокой, как в Таллинне. А теперь количество старых автобусов растет еще больше, - написал Вакра в Facebook. - В руководстве общественным транспортом Таллинна уже некоторое время царит безначалие. А решение о покупке старых автобусов служит очередным примером того, что у города по этому вопросу нет плана, нацеленного на будущее. Вопрос качества жизни горожан, дружественное отношение к окружающей среде вновь отброшены в сторону".

"Принятые мэрией решения последнего времени — сокращение числа троллейбусных линий, простаивающие без дела в депо новые троллейбусы, отказ от дальнейшего развития трамвайного сообщения в Таллинне — все это ошибочные решения, платить за которые будем мы все из своего кармана и расплачиваться своим здоровьем, - считает Вакра. - На самом деле нужно построить качественные трамвайные линии, которые из центра Таллинна протянутся и в Хааберсти, и в Ярве, и в Ласнамяэ. Трамвай на сегодня самый быстрый, самый удобный и самый подходящий для городской среды вид общественного транспорта".

Он выразил надежду, что после местных выборов в Таллинне вернутся на улицы троллейбусы, продолжится развития сети трамвайных маршрутов, сократится доля дизельного общественного транспорта.

Для приобретения 15-20 автобусов не старше 12 лет для предприятия Tallinna Linnatranspordi AS, в соответствии с условиями конкурса, потребуется порядка 672 тыс евро. Конкурс поставок выиграла зарегистрированная в Рапласком уезде фирма KTK Tehnika OÜ.

Приобретаемые автобусы должны быть оснащены по меньшей мере 160-киловаттным дизельным двигателем и уровень выбросов соответствовать требованиям Euro 3.

У автобусов должна быть четырех-шестиходовая автоматическая коробка передач.