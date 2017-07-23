Организатор Русского бала в Тарту в преддверии местных выборов усилила Партию реформ

Председатель оргкомитета Русского бала в Тарту и экс-председатель Тартуского административного суда Тамара Христофорова присоединилась к Партии реформ и не исключила своего участия в местных выборах в Тарту в октябре 2017 года.

Согласно данным Коммерческого регистра, Христофорова стала членом Партии реформ 20 июля 2017 года.

Христофорова, возглавлявшая Тартуский административный суд с 2000 по 2012 год, покинула должность судьи в июне 2017 года по достижению возрастного ценза. На тот момент она была самым опытным судьей в Эстонии из тех, кто находился в должности.

"Ранее я не могла заниматься политической деятельностью по понятным причинам. Теперь, после ухода с должности, такая возможность появилась", - отметила Христофорова в интервью корреспонденту "Актуальной камеры на русском языке". Ей уже сделано предложение баллотироваться от реформистов на муниципальных выборах 2017 года в Тарту. "Пока я раздумываю, соглашаться или нет".

"Я довольна тем, как работает мэр Тарту, довольна работой самоуправления. Очень хорошо идет работа с жителями: поддержка молодежи, пенсионеров, запуск культурных, спортивных и социальных программ. Думаю, большинство жителей довольно работой самоуправления, которое возглавляет именно Партия реформ", - так в интервью "АК" Христофорова объяснила вступление в Партию реформ.

Тамара Христофорова известна широкой общественности как организатор Русского бала в Тарту. В 2011 году она стала лауреатом "Русской премии" в области культуры за возрождение и успешное продолжение традиции русских балов в Тарту. В апреле этого года во втором по величине городе страны состоялся уже 19-й по счету Русский бал, в котором приняли участие свыше тысячи гостей.