ФОТО: в Таллиннском ботаническом саду проходят Дни роз

22 и 23 июля в Таллиннском ботаническом саду проходят Дни роз, на которых посетителям рассказывают о старых и современных розах.

В течение двух дней в Таллиннском ботаническом саду проходили экскурсии, можно было получить советы от специалистов, купить саженцы и натуральную косметику.

Специалисты договорились разделить тысячи существующих сортов роз на старые (Old Garden Roses) и современные (Modern Roses). Родоначальником последних считается выведенный в 1867 году первый искусственный гибрид "Ля Франс" (La France). Современные розы отличаются тем, что цветут с начала лета до осени.